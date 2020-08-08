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08.08.2020 (17:20)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился полевой выход подразделения материального обеспечения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился полевой выход с военнослужащими роты материального обеспечения.

Для всестороннего обеспечения подразделений ОГРВ ПРРМ в полевых условиях было привлечено более 30 специалистов тыла и задействовано около 20 единиц техники.

В период проведения полевого выхода специалисты тыла готовили на полевой кухне пищу для около 400 военнослужащих. Они испекли с помощью полевого механизированного хлебозавода более 300 килограмм хлеба, а также доставили около 40 тонн горюче-смазочных материалов для подразделений ОГРВ ПРРМ выполнявших учебно-боевые задачи.

Полевой выход роты материального обеспечения проводился на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
МТО , Западный военный округ
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