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08.08.2020 (17:20)

В Псковской области экипажи армейской авиации Западного военного округа выполнили учебно-боевые задачи на комплексных тренажёрах

На базе аэродрома Остров (Псковская область) военнослужащие бригады армейской авиации выполнили учебно-боевые задачи на авиационных комплексных тренажёрах, имитирующих основные виды современных боевых вертолётов: многоцелевых Ми-8, ударно-штурмовых Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник».

Занятия проводились на двух рабочих местах: в классе, оборудованном автоматизированным учебным комплексом, на котором отрабатываются вопросы теоретической подготовки инженерно-технического и лётного состава, а также практические действия непосредственно на комплексных авиационных тренажерах ПТВ-241, КТ-8мтв5 и СТВ-28.

В ходе занятий отрабатывались действия лётного и штурманского состава в нештатных ситуациях: неблагоприятных погодных условиях, нулевой видимости, различных отказов бортовой радиоэлектронной аппаратуры, таких как выход из строя двигателя или потеря радиосвязи.

Во время полётов на тренажёрах лётчики также отработали уничтожение командных пунктов, боевой техники и огневое подавление наступающих сил «противника» с помощью различных авиационных средств поражения.

Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран тренажера, звуковое сопровождение и идентичные настоящим органы управления, средств связи и навигации, позволяют летчикам более качественно подготовиться к выполнению боевых задач, получить необходимые навыки и отточить свое профессиональное мастерство.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Армейская авиация , Западный военный округ , Учения
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