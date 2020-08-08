08.08.2020 (17:19)

В Ленинградской области начался полевой выход отдельного батальона РЭБ Западного военного округа

В Ленинградской области стартовал полевой выход отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

На протяжении 7 дней военнослужащим батальона в полевых условиях предстоит отработать развертывание систем РЭБ, пеленгование источников радиоэлектронного излучения и создание помех системам связи и управления условного противника, выполнят задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации.

Также специалисты отдельного батальона РЭБ проведут комплекс мероприятий по сбору и анализу разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ и УКВ диапазонов.

Одна из основных задач полевого выхода — совершенствование навыков работы с современными комплексами РЭБ, такими как «Красуха-4с», автоматизированная станция помех Р-934б «Синица», станция мощных шумовых помех СПН-2,4, а также станция постановки помех Р-330Ж «Житель».

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