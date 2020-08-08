08.08.2020 (17:18)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивный праздник в День физкультурника
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялся спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника.
В рамках спортивного праздника между собой состязались подразделения ОГРВ ПРРМ в перетягивании каната и метании гранаты на дальность.
В конкурсе по перетягиванию каната, который проводился по олимпийской системе на выбывание, каждая команда состояла из 10 военнослужащих. Обязательное условие состязание заключалось в ограничении общего веса команды, который составлял 900 килограмм.
При метании гранаты на дальность, каждую команду представлял один военнослужащий. Участнику предоставлялись две попытки бросить гранату, а засчитывали лучший показатель.
По итогам соревнования первое место заняли военнослужащие ремонтной роты. Призёров соревнований наградили грамотами и ценными подарками с символикой Министерства обороны.