08.08.2020 (17:18)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивный праздник в День физкультурника

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялся спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника.

В рамках спортивного праздника между собой состязались подразделения ОГРВ ПРРМ в перетягивании каната и метании гранаты на дальность.

В конкурсе по перетягиванию каната, который проводился по олимпийской системе на выбывание, каждая команда состояла из 10 военнослужащих. Обязательное условие состязание заключалось в ограничении общего веса команды, который составлял 900 килограмм.

При метании гранаты на дальность, каждую команду представлял один военнослужащий. Участнику предоставлялись две попытки бросить гранату, а засчитывали лучший показатель.

По итогам соревнования первое место заняли военнослужащие ремонтной роты. Призёров соревнований наградили грамотами и ценными подарками с символикой Министерства обороны.

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