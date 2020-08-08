08.08.2020 (16:55)

Военные в ходе учения предотвратили захват оружия и боеприпасов в ночное время в Республике Тыва

Военнослужащие подразделения антитеррора горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, расположенного в Республике Тыва, в ходе учения предотвратили захват оружия и боеприпасов в ночное время.

По замыслу учения на территорию военного подразделения в ночное время скрытно проникла диверсионно-разведывательная группа условного противника, с целью захвата оружия и боеприпасов, минирования и уничтожения объектов инфраструктуры. Военнослужащие были подняты по тревоге и выдвинулись в район проникновения.

Под прикрытием бронетехники, используя приборы ночного видения, военнослужащие осуществили блокирование условного противника в здании склада хранения боеприпасов и произвели его уничтожение. Кроме того, военнослужащие подразделения антитеррора отработали вопросы по эвакуации раненых на безопасное расстояние и оказание первой медицинской помощи.

Для создания максимально реальной обстановки захвата были использованы средства имитации и холостые боеприпасы.

В учениях приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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