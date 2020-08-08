08.08.2020 (16:52)

С российскими военнослужащими в Таджикистане состоялись занятия по противопожарной подготовке

С российскими военнослужащими 201-й военной базы, дислоцированной в военных городках Душанбе и Бохтаре, проведены практические занятия по противопожарной подготовке.

В ходе занятий пожарные расчеты вместе с суточным нарядом отработали практические действия при обнаружении очагов возгорания и оповещение личного состава, эвакуацию и оказание медицинской помощи условно пострадавшим, тушение очагов возгораний.

На занятиях использовались современные, модернизированные пожарные машины на базе автомобиля КамАЗ.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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