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09.08.2020 (00:10)

Экипажи самолетов Ил-76 выполнили ночные учебно-тренировочные полеты

В Тверской области на аэродроме Мигалово прошли плановые учебно-тренировочные ночные полеты экипажей военно-транспортных самолетов Ил-76.

Летчики отработали взлет и посадку в ночное время, полет по заданному маршруту, взаимодействие с группой руководства полетами.

Также экипажи отработали взлет с «конвейера», когда при выполнении  посадки после касания взлетно-посадочной полосы летчики производят отрыв с дальнейшим набором высоты.

В полетах было задействовано более 10 самолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Самолеты , Учения
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