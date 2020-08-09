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09.08.2020 (01:00)

Экипажи Ту-22м3 в Сибири выполнили полеты при высоких температурах наружного воздуха

В Иркутской области на базе авиационного полка дальней авиации, прошли плановые полеты авиационных экипажей на сверхзвуковых дальних бомбардировщиках Ту-22м3 в условиях высоких температур наружного воздуха.

Данные полеты проходили под руководством командира авиационного полка полковника Дмитрия Питерниекса. В полетах приняли участие более 10 авиационных экипажей.

В процессе выполнения полетных заданий осуществлялась подготовка молодого летного состава в условиях светлого и темного времени суток и по сложным видам полетов.

Главной задачей данных полетов является слаживание действий авиационных экипажей в составе отряда.

Выполнение полетов при высоких температурах наружного воздуха накладывают свои особенности в технике пилотирования, а также эксплуатации авиационной техники на земле.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Авиация , Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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