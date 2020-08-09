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09.08.2020 (09:00)

В зенитном ракетном соединении ЮВО проведены торжественные мероприятия в честь 82-й годовщины со дня образования

В зенитном ракетном соединении из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующегося в Краснодарском крае, проведены торжественные мероприятия по случаю 82-й годовщины со дня образования воинской части.

По традиции праздничное построение на плацу соединения началось с выноса Боевого знамени части. Затем наиболее отличившимся военнослужащим были вручены награды, ценные подарки и грамоты. Также с Днем части зенитчиков поздравили ветераны, ранее проходившие службу в соединении. Праздничное построение завершилось прохождением военнослужащими торжественным маршем

В повседневной деятельности личный состав соединения выполняет задачи по несению боевого дежурства по противовоздушной обороне южных воздушных рубежей России.

С 2013 года подразделения соединения вооружены современными зенитными ракетными системами С-400 «Триумф» и зенитными ракетно-пушечными комплексами ЗРПК «Панцирь-С».

Справочно:

8 августа 1938 года на станции Насосная Азербайджанской ССР был сформирован 50-й истребительный авиационный полк, с которого и началась история части.

Личный состав полка принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне на Крымском, Брянском, 2-ом Прибалтийском и Ленинградском фронтах.

Боевое крещение летчики полка получили, в январе 1942 года при выполнении задачи по патрулированию района порта Керчь.

2 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм полк награжден орденом Красного Знамени.

Полк закончил боевые действия 9 мая 1945 года в Прибалтике, после капитуляции Курляндской группировки врага.

За годы войны 294 военнослужащих полка награждены орденами, из которых пятеро – орденом Ленина. Личный состав полка совершил 7599 вылетов, провел 168 воздушных боев, уничтожил 111 самолетов противника, 16 паровозов, 180 вагонов, 22 зенитные батареи, 1745 солдат и офицеров противника.

15 августа 1960 года полк был переформирован в 360-й зенитный ракетный Краснознаменный полк, и передислоцирован в город-герой Новороссийск.

Военнослужащие части выполняли интернациональный долг на Ближнем Востоке, во Вьетнаме, на Кубе и в Афганистане. Многие из них за образцовое выполнение воинского долга были награждены государственными наградами.

В 1993 году воинской части присвоено почетное наименование "Кубанской казачьей".

В современной истории Российской Федерации соединение дважды было признано лучшим среди равнозначных зенитных ракетных частей ВС РФ. Личный состав ежегодно выполняет на отлично боевые стрельбы на ракетных полигонах.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
ПВО , Южный военный округ , ВВС , Торжественные церемонии
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