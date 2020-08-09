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09.08.2020 (09:00)

В Севастополе на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" будущие водолазы и корабельные коки приняли военную присягу

В Севастополе на территории Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" состоялась церемония приведения к военной присяге курсантов филиала Объединённого Учебного центра Военно-Морского Флота. 

Порядка 150 будущих водолазов и корабельных коков будут проходить службу в составе экипажей специализированных спасательных судов, корабельных и береговых спасательных партий на всех флотах и Каспийской флотилии.

В новом наборе курсантов призывники только из Севастополя, городов и населённых пунктов  Республики Крым.  Они уже завершили прохождение полуторамесячного курса общевойсковой подготовки. После принятия присяги курсанты начнут обучение по специальностям, которое завершится выпуском в конце мая 2020 года. После выпуска матросы продолжат военную службы на всех флотах и Каспийской флотилии.

Церемония принятия присяги началась с выноса Государственного флага Российской Федерации и флага Военно-Морского Флота России. Курсанты исполнили Гимн Российской Федерации и почтили минутой молчания подвиг погибших в боях за Севастополь.

После завершения ритуала приведения к Военной присяге состоялась встреча представителей Учебного Центра ВМФ с родителями военнослужащих.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Присяга , Военно-Морской Флот , Водолазы
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