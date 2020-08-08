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08.08.2020 (14:41)

Экипажи дальневосточного полка дальней авиации совершили перебазирование на аэродром в Саратовской области

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС в ходе проведения плановых полетов отработали перебазирование из пункта дислокации на оперативный аэродром в Саратовской области.

В ходе учебного перелета летные экипажи отработали взаимодействие с авиацией Центрального военного округа с целью отработки прорыва зоны ПВО условного противника.

Также экипажами стратегических ракетоносцев отработаны приемы пилотирования по приборам без визуальной ориентации, кормовыми стрелками осуществлена отработка тактических стрельб по условному противнику. 

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Авиация , Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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