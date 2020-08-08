08.08.2020 (14:41)

Экипажи дальневосточного полка дальней авиации совершили перебазирование на аэродром в Саратовской области

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС в ходе проведения плановых полетов отработали перебазирование из пункта дислокации на оперативный аэродром в Саратовской области.

В ходе учебного перелета летные экипажи отработали взаимодействие с авиацией Центрального военного округа с целью отработки прорыва зоны ПВО условного противника.

Также экипажами стратегических ракетоносцев отработаны приемы пилотирования по приборам без визуальной ориентации, кормовыми стрелками осуществлена отработка тактических стрельб по условному противнику.

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