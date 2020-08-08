08.08.2020 (14:35)

В Энгельсском соединении Дальней авиации прошли учения тыла по специальным видам обеспечения

В Энгельсском соединении Дальней авиации и в подчинённых воинских частях, дислоцированных в Калужской, Мурманской, Саратовской, областях прошли учения тыла по специальным видам обеспечения.

Мероприятия проходили под руководством заместителя командующего Дальней авиации по материально-техническому обеспечению гвардии полковника Игоря Алтухова

Личным составом соединения были развёрнуты учебные точки, на которых наглядно демонстрировалась добыча креагенной продукции, контроль качества газов.

Особое внимание было уделено дозаправке воздушного судна, подготовке авиационной техники при приведении в высшей степени боевой готовности, подготовке и подвеске авиационных средств поражений и выполнению мероприятий по дезактивации аэродромного покрытия.

"Главная цель специального учения частей МТО Энгельсского соединения дальней авиации - оценка готовности объектов инфраструктуры соединения и тяжёлых бомбардировочных авиационных полков, включая объекты лётного поля, авиационную технику, учебно-материальную базу" - подчеркнул временно исполняющий обязанности командира соединения гвардии полковник Евгений Шмидтке.

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