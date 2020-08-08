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08.08.2020 (14:25)

Тактическая группа Северного флота отработала программу испытаний ЗРПК «Панцирь-СА» в Арктике

Боевые расчёты батареи нового зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СА» тактической группы Северного флота, дислоцированной на военной базе «Арктический трилистник» на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), обеспечили программу испытательных ракетных пусков ЗРПК.

Испытательные стрельбы были выполнены зенитными ракетами без боевой части в целях проверки работоспособности комплекса в высоких широтах.

ЗРПК «Панцирь-СА» создан специально для использования в условиях Арктики. Он поставлен на базу двухзвенного гусеничного снегоболотохода «Витязь» и способен действовать в широком диапазоне температур окружающей среды на арктическом бездорожье.

Помимо ЗРПК «Панцирь-СА» на вооружении тактической группы Северного флота на острове Земля Александры стоят береговые ракетные комплексы «Бастион» оснащённые противокорабельными ракетами «Оникс».

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Панцирь , Арктика
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