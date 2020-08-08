08.08.2020 (11:41)

Военнослужащие ЗВО поздравили жителей Луги с Днем города плац-концертом оркестра и выставкой новейшего вооружения

Военнослужащие Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, поздравили жителей Луги с 243-летием со дня основания города концертом военного оркестра и статическим показом передовых образцов стрелкового оружия, вооружения и военной техники.

На территории Городского сада в исполнении оркестра прозвучали композиции, посвященные событиям Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Кроме того, зрителям мероприятия военнослужащие преподнесли в качестве подарка специально подготовленный плац-концерт с исполнением попурри хитов 20-го столетия в необычной аранжировке.

В ходе статического показа, организованного военнослужащими роты специального назначения армии, любой желающий смог ознакомиться с передовыми образцами стрелкового оружия и боевой экипировки, новейшими средствами разведки и огневого поражения противника, бронированными автомобилями семейства «Рысь», «Тайфун» и «Тигр».

Город Луга был основан по указу императрицы Екатерины II в 1777 году.

В годы Великой Отечественной войны жители города оказали суровое сопротивление немецким войскам на Лужском оборонительном рубеже, замедлив продвижение немецких войск на продолжительный период. Более 5 тысяч лужан были награждены орденами и медалями, 24 получили звание Героя Советского Союза а сам город в 2008 году был удостоен почетного звания «Город воинской славы».

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