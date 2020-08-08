08.08.2020 (11:38)

Корабли Балтийского флота провели электронные ракетные пуски по морским целям в Северном море

В рамках учения ВМФ России "Океанский щит - 2020" экипажи кораблей Балтийского флота в составе нескольких тактических групп выполнили условные ракетные пуски в Северном море.

В акватории Северного моря тактические группы в составе малых ракетных кораблей «Мытищи», «Советск», «Серпухов», корветов «Стерегущий», «Бойкий», «Стойкий», успешно выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Калибр» по наземным целям, и «Уран» по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась несколькими кораблями одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов.

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены.

В ходе маневров кораблями также были отработаны упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

После выполнения огневых задач экипажи провели ряд корабельных учений – по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями, отработали элементы совместного плавания.

Масштабные учения ВМФ России "Океанский щит - 2020" проходят в акватории Балтийского моря. В них задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

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