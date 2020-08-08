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08.08.2020 (11:35)

Танкисты армейского корпуса Балтийского флота провели учения с боевой стрельбой

В рамках батальонного тактического учения военнослужащие отдельного танкового полка армейского корпуса Балтийского флота выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу, технику и авиацию условного противника.

В тактическом учении с боевой стрельбой приняло участие более 400 человек, задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

Стрельбы на полигоне проводились штатным снарядом, как в светлое, так и в темное время суток.  Танковые экипажи вели огонь на различных дистанциях по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника.

Военнослужащие танкового полка отработали активные действия в обороне и нанесение контрударов по условному противнику. Танкисты армейского корпуса остановили наступление условного противника, поразив мишени на расстоянии нескольких километров. Данные учения прошли в рамках боевого слаживания батальонов соединений и воинских частей армейского корпуса.

В ходе учения танкисты также выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот , Танковые войска , Танки , Учения
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