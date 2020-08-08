08.08.2020 (11:29)

Летчики ЦВО выполнили годовой план по налету часов более чем на 60%

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Центрального военного округа с начала учебного года, в ходе боевой подготовки, налетали более 15 000 часов и выполнили план налета более чем на 60%.

Летчики ЦВО в ходе учебно-тренировочных полетов и летно-тактических учений провели в воздухе в общей сложности более 15 тысяч часов, при этом средний налет одного летчика превысил 50 часов. С авиационными частями округа проведено свыше 200 учений и тренировок различного уровня, в том числе около 20 летно-тактических учений в ходе которых отрабатывались механизмы организации боевого применения авиации, осуществления контроля воздушного пространства, выполнения патрульного сопровождения истребительной авиацией, а также взаимодействие наземных и авиационных сил в ходе проведения спасательных операций по эвакуации экипажей спускаемых аппаратов космических кораблей «Союз-МС».

На вооружении авиационного объединения Центрального военного округа находятся многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, самолеты-разведчики Су-24МР, вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-26, а также транспортные самолеты Л-410, Ан-12, Ан-26, Ту-134.

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