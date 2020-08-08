08.08.2020 (09:10)

Студенты военного учебного центра Крымского Федерального университета проходят войсковую стажировку в частях армейского корпуса Черноморского флота

Студенты военного учебного центра Крымского Федерального университета начали прохождение войсковой стажировки на базе соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

Основой их подготовки станет проведение занятий по модульной системе. Сначала студенты пройдут курс одиночной подготовки с изучением разных видов стрелкового оружия и боевых машин. Затем их ждет слаживание отделений и взводов с выполнением упражнений контрольных стрельб и гранатометанием.

Под руководством опытных офицеров-наставников студенты на практике будут осваивать ряд общевойсковых и специальных дисциплин. На войсковом стрельбище обучаемые выполнят упражнения учебных и контрольных стрельб из основных видов вооружения по появляющимся и движущимся целям на удалении до 850 метров от огневого рубежа.

По окончанию войсковой стажировки курсанты будут приведены к Военной присяге.



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