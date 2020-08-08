08.08.2020 (09:05)

В армейском корпусе Черноморского флота все военнослужащие весеннего призыва 2020 года приведены к Военной присяге

В соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) к военной присяге приведена последняя партия молодого пополнения, прибывшего для прохождения военной службы в ходе весеннего призыва 2020 года.

Перед принятием присяги военнослужащие прошли курс общевойсковой подготовки, где получили необходимые для прохождения военной службы знания и навыки в ходе занятий по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, а также изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

В соединении это уже не первые военнослужащие весеннего призыва 2020 года, которые были призваны в условиях проведения в воинских частях комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Все военнослужащие прошли обязательный двухнедельный карантин, прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Также в связи с ограничительными мерами ритуал приведения к Военной присяге прошел без участия родственников военнослужащих.

После приведения к Военной присяге молодое пополнение будет распределено в соединения и воинские части армейского корпуса ЧФ с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня.



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