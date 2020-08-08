08.08.2020 (08:25)

В районе Чукотского полуострова проводятся тактические учения с подразделениями морской пехоты Тихоокеанского флота

В соответствие с планом боевой подготовки большие десантные корабли Тихоокеанского флота «Николай Вилков», «Ослябя», «Адмирал Невельской» и «Пересвет» более месяца назад доставили на Чукотку личный состав Камчатского и Приморского соединений морской пехоты.

В настоящий момент на полуострове, в новом для себя районе, морские пехотинцы развернули полевой лагерь и приступили к оборудованию на побережье полигона для проведения мероприятий боевой подготовки.

В рамках полевого выхода на Чукотке проводятся тактические учения с этапом боевой стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, отрабатываются вопросы организации маневренной обороны побережья и совершенствуются навыки вождения бронетехники по пересечённой местности.

Также морские пехотинцы в ходе учений совместно с экипажами больших десантных кораблей (БДК) отработают вопросы высадки личного состава и техники на необорудованное побережье с БДК Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

В полевом выходе задействованы более одной тысячи военнослужащих, 300 единиц военной техники, в том числе новейшие бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-80БВ, самоходные гаубицы «Гвоздика» и другая военная техника.



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