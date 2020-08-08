08.08.2020 (08:55)

В Дагестане морпехи Каспийской флотилии совершили прыжки в рамках занятий по воздушно-десантной подготовке

В Республике Дагестан с военнослужащими разведывательно-десантных и десантно-штурмовых подразделений полка морской пехоты Каспийской флотилии прошли занятия по тактико-специальной и воздушно-десантной подготовке.

Военнослужащие совершили прыжки с парашютом из вертолетов Ми-8 с высоты от 800 до 3000 м. Прыжки осуществлялись с оружием и в полной экипировке в сложных метеорологических условиях дневного и ночного времени суток с приземлением на различный рельеф местности.

Ранее военнослужащие тренировались на воздушно-десантных комплексах, совершили свое первое десантирование с парашютных вышек, освоили порядок приземления и укладки парашютов.

Всего в рамках плановых мероприятий военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений полка совершат около 1,5 тыс. учебно-тренировочных прыжков с парашютом. На сегодняшний день личный состав выполнил более 700 прыжков.



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