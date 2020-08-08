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08.08.2020 (08:45)

Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии примут участие в 12-й годовщине августовских событий 2008 года

На территории военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные двенадцатой годовщине августовских событий 2008 года.

На плацу соединения ЮВО состоится памятный митинг, в котором примет участие личный состав российской военной базы, который завершится поминальной литургией.

Также военнослужащие ЮВО примут участие в возложении цветов и венков к памятнику Герою России майору Денису Ветчинову и к стенам разрушенной казармы военного городка, где в августе 2008 года приняли на себя первый удар российские миротворцы.

Военнослужащие соединения занимаются боевой подготовкой и выполняют учебно-боевые задачи, обеспечивая мир и спокойствие на южных границах России и непосредственно на территории Южной Осетии. Военная база ЮВО является гарантом мира и стабильности в регионе.

Пресс-служба Южного военного округа
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