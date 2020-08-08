08.08.2020 (08:35)

Более 300 новобранцев железнодорожных войск приняли Военную присягу под Волгоградом

В учебном батальоне железнодорожных войск более 300 новобранцев приведено к Военной присяге на территории Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области.

В присутствии ветеранов железнодорожных войск новобранцы с оружием в руках присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отчество

С поздравлениями и пожеланиями к молодым солдатам обратились представитель совета ветеранов, настоятель храма Всех Святых на Мамаевом Кургане отец Георгий и командир батальона подполковник Владимир Воронов.

Новобранцы прибыли на военную службу из различных субъектов Российской Федерации, расположенных на территории ЮВО, в том числе из Краснодара, Ростова-на-Дону, Калмыкии и Астрахани.

Перед принятием Военной присяги военнослужащие прошли обучение по программе начальной военной подготовки, в ходе которой выполнили упражнения начальных стрельб из штатного оружия – автомата АК-74.

В течение 4 месяцев новобранцы пройдут обучение по различным специальностям, таким как машинист сборно-разборного крана (СРК-50), машинист различной путевой техники и др.

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