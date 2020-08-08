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08.08.2020 (09:00)

Более 90 пожарно-тактических учений прошло на территории ЦВО в июле

Более 90 пожарно-тактических учений состоялось на территории соединений, воинских частей и учреждений, дислоцированных на территории Центрального военного округа (ЦВО) в июле.

В ходе тактических учений военнослужащие пожарных команд отработали практические по тушению условных пожаров на открытых площадках, складах хранения горюче-смазочных материалов, а также объектов административной и жилой инфраструктуры военных городков.

В программу учению также были включены элементы выдвижения к очагу возгорания на штатной технике, выполнение нормативов по надеванию средств индивидуальной защиты, использованию пожарного-технического специального оборудования: огнетушителей, гидрантов, насосов и мотопомп.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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