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08.08.2020 (07:50)

Отряд по борьбе с ПДСС провел тренировку по обеспечению безопасной стоянки кораблей в Авачинской бухте

Личный состав отряда противодиверсионных сил и средств Войск и сил на Северо-востоке России в рамках тактического учения соединения охраны водного района провел тренировки по обеспечению безопасной стоянки кораблей в акватории Авачинской бухты.         

С целью недопущения деятельности разведывательно-диверсионных групп условного противника, с использованием технических средств противодиверсионных катеров типа «Грачонок» осуществлялся контроль за водной поверхностью и подводной средой. Группы патрулирования акватории отработали действия по предотвращению проникновения условного противника в Авачинскую бухту.

В районах якорных стоянок проведено профилактическое гранатометание, осмотр винторулевых групп и корпусов кораблей. Также отработаны практические мероприятия по охране береговых объектов и пирсовых зон в районах базирования надводных кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота на Камчатке.

К тренировке привлекались экипажи противодиверсионных катеров «Юнармеец Камчатки» и «Юнармеец Чукотки», быстроходных лодок «БЛ-680» и «БЛ-860», группы боевых пловцов и патрулирования акватории.

Пресс-служба Восточного военного округа
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