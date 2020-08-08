08.08.2020 (08:50)

Хабаровские студенты проходят военные сборы на базе воинских частей железнодорожных войск ВВО

В базе воинских частей железнодорожных войск Восточного военного округа стартовали сборы со студентами военного учебного центра Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС).

В течение месяца студенты пройдут курс подготовки и продемонстрируют свои знания и навыки при сдаче комплексного экзамена. В начале курса студенты в торжественной обстановке примут Военную присягу.

Студенты успешно прошедшие обучение в военном учебном центре ДВГУПС получат звания лейтенантов запаса и возможность пройти военную службу в соединениях и воинских частях железнодорожных войск ВВО.

В настоящее время на Дальнем Востоке данный вуз является единственным учебным заведением, который готовит специалистов для железнодорожных войск: инженеров дорожных машин и оборудования, специалистов по обслуживанию путевого хозяйства, строительству железных дорог, мостов и транспортных тоннелей.



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