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08.08.2020 (08:40)

Личный состав и техника соединений Амурского объединения ВВО вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в масштабном учении

Более 4000 военнослужащих и 800 единиц техники прибыли в пункты постоянной дислокации после участия в масштабном тактическом учении на территории Приамурья.

Сопровождение колонн машин, для  обеспечения безопасности перемещения техники и перевозки военнослужащих с учебных полигонов,  привлекалось более 20 экипажей органов территориальных ВАИ городов Биробиджана и Белогорска.

По прибытии в войсковые части, военнослужащие приступили к выполнению комплекса работ по обслуживанию вооружения и военной техники. Ближайшее время будет проведен полный цикл приведения техники в надлежащее состояние, после чего она будет поставлена на кратковременное хранение в парках боевых машин.

Одновременно с обслуживанием вооружения и военной техники, военнослужащие, ответственные за обслуживание учебных полигонов, приступили к подготовке учебно-материальной для проведения других мероприятий боевой подготовки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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