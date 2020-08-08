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08.08.2020 (08:30)

Курсанты ДОСААФ в Бурятии посетили исторический комплекс «Партизанская деревня» и самый большой музей Боевой славы объединения ВВО

В военном городке Сосновый Бор в Республике Бурятия состоялась встреча курсантов ДОСААФ с командованием и военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа, по программе Военно-патриотического воспитания молодежи.

Ребятам была представлена экспозиция исторической выставки в музее Боевой славы штаба объединения, где представлены уникальные образцы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, личные вещи и элементы экипировки солдат и офицеров, принимавших участие в боях на Халхин-Голе и другие экспонаты.

Также курсанты посетили «Партизанскую деревню», где они увидели красный уголок, медицинский пункт, оружие времен Великой Отечественной войны, все это позволило ребятам окунуться в атмосферу партизанского движения того времени.

Всего во встрече приняли участие около 30 человек.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
ДОСААФ
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