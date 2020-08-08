08.08.2020 (08:20)

В Приморье с подразделениями ПВО ВВО проведен ряд тренировок по поражению воздушных целей

В Приморской и Амурской общевойсковых армиях Восточного военного округа (ВВО) на текущей неделе с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) в рамках полевого выхода проведен ряд тренировок по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

В рамках этих мероприятий подразделения совершили марш на полигон «Сергеевский» (Приморский край). В ходе занятий военнослужащие повысили мастерство по владению переносными зенитными комплексами (ПЗРК) «Игла», отработали учебно-боевые задачи по прикрытию командных пунктов от беспилотных летательных аппаратов. Полевой выход завершатся в конце августа проведением дивизионных тактических учений.

В тоже время, на полигоне «Трехречье» (Амурская область) с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) мотострелкового соединения ВВО, проведено учение по уничтожению низколетящих малоразмерных целей.

Мероприятие организовано в рамках полевого выхода. Так, специалисты ПВО отработали вопросы по обнаружению, опознаванию, сопровождению и уничтожению низколетящих целей, имитирующих вертолеты.



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