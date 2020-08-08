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08.08.2020 (08:10)

В Забайкальском крае прошла торжественная церемония принятия военной присяги молодыми военнослужащими

В соединении связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, прошла торжественная церемония принятия военной присяги молодыми военнослужащими.

К присяге были приведены около 100 новобранцев летней призывной кампании. На торжественном мероприятии присутствовали командир соединения подполковник Евгений Иванцов, родственники военнослужащих, ветераны военной службы.

После принятия Военной присяги командование соединения встретилось с родителями и близкими родственниками военнослужащих, ознакомило их с историей, жизнью и бытом соединения, ответило на все интересующие вопросы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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