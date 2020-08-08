08.08.2020 (08:00)

Первые воинские эшелоны с боевой техникой прибыли на полигон «Бурдуны» для участия в учениях

Первые воинские эшелоны подразделений танкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, прибыли на полигон Бурдуны, для участия в двухсторонних батальонных тактических учениях в рамках мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения.

Военнослужащим совершили марш до станции разгрузки техники комбинированным способом, после чего своим ходом боевая техника, в составе колонны, отправилась в район размещения. Общая протяженность маршрута от пункта постоянной дислокации составила порядка 300 километров.

Инженерные подразделения выполнили инженерное оборудование позиций и занялись вопросами маскировки войск в районах выполнения специальных задач.

В ходе интенсивной подготовки танковые экипажи отработают порядок огневого поражения условного противника, используя новые тактические приемы, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов. Для этого будет организовано взаимодействие с подразделением БЛА.

По замыслу учения два танковых батальона будут противостоять друг другу отрабатывая различные маневры и тактические приемы.

Всего в учении примут участие около одной тысячи военнослужащих и более 400 единиц вооружения, боевой и специальной техники.



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