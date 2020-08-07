07.08.2020 (20:15)

В «космической столице» ВКС почтили память второго космонавта планеты

В подмосковном Краснознаменске прошли памятные мероприятия, посвящённые 59-ой годовщине со дня полёта в космос второго космонавта планеты летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Германа Степановича Титова.

В памятных мероприятиях приняли участие более 100 военнослужащих командования 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения и Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Участники памятных мероприятий почтили память второго космонавта планеты, и возложили цветы к памятнику Г.С. Титова, внесшего значительный вклад в становление и развитие отечественной космонавтики и обороноспособности страны.

После полета второй космонавт планеты проходил службу в Центре подготовки космонавтов ВВС, одновременно обучался в Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского, которую окончил с отличием в 1968 г., а в 1972 г. Герман Титов с отличием закончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР имени К.Е. Ворошилова.

Вся его последующая деятельность была связана с соединениями и частями космического назначения. С 8 августа 1972 г. Г.С. Титов – заместитель начальника Центра командно-измерительного комплекса (КИК) по управлению космическими аппаратами военного назначения.1 июня 1973 г. он был назначен заместителем начальника, а 4 июля 1979 г. – первым заместителем начальника ГУКОС МО СССР по опытно-конструкторским и научно-исследовательским работам.

С 1973 по 1991 г. Герман Степанович Титов был председателем ряда государственных комиссий по летным испытаниям ракетно-космических систем, в частности ОПС «Алмаз» и РН «Зенит», заместитель председателя по ЛКИ корабля 7К С, 7К СТ.

В июле 1986 г. генерал Титов Г.С. стал первым заместителем начальника Управления космических средств МО СССР, с 28 мая 1990 г. – членом Военного Совета УНКС МО СССР с сохранением предыдущей должности.

В октябре 1991 года генерал-полковник авиации Герман Степанович Титов вышел в запас.

С 1992 по 1993 год - президент Международного научно-технического центра по космонавтике и электронике «Космофлот», с 1993 по 1995 год - заместитель председателя совета Российского центра конверсии аэрокосмического комплекса, а с 1999 года - президент Федерации космонавтики России.

Избирался депутатом Государственной Думы РФ первого, второго и третьего созывов (1993, 1995, 1999).

Скончался 20 сентября 2000 года от сердечного приступа. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Его заслуги высоко оценены Отечеством. Титов награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции (1985 г.), Трудового Красного Знамени (1976 г.), «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени (1995 г.). В 1988 г. Герман Титов становится лауреатом Ленинской премии в области науки и техники.

Г.С. Титов награжден орденами и медалями зарубежных государств, удостоен наград научных и общественных организаций: Золотой медали имени К.Э. Циолковского АН СССР, медали де Лаво (ФАИ), золотой медали ВДНХ СССР.

Почетный гражданин городов России: Калуги, Курска, Севастополя, Барнаула, Магадана, Красного Кута Саратовской области, а также городов - Афины (Греция), Варна (Болгария), Юрмала (Латвия), Сватово (Украина). Именем Германа Титова назван кратер на Луне и подводная гора в Тихом океане.

До 1991 г. Герман Степанович проходил службу в должности первого заместителя Управления начальника космических средств в здании рядом с метро «Калужская» в Москве, где в настоящее время расположен штаб Космических войск ВКС. Поэтому в 2002 г. в штабе Космических войск был воссоздан его мемориальный кабинет, полностью отражающий обстановку 1970-1980-х гг., а 11 сентября 2007 г. состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, летчику-космонавту, генерал-полковнику авиации Герману Степановичу Титову.

В целях увековечения памяти Германа Степановича Титова Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 2001 г. 153-му Главному испытательному центру (испытаний и управления космическими средствами) Министерства обороны Российской Федерации присвоено почетное наименование – имени Г.С. Титова.

Справочно:

С 6 на 7 августа 1961 г. за 25 ч. 11 мин. состоялся космический полет Германа Титова длиной в 703 143 км. Этим полетом впервые в мире была доказана возможность выполнения основных функций человеческого организма

в суточном цикле космического полета.

Впервые Германом Степановичем Титовым были произведены съемки кинокамерой космических сюжетов и поверхности Земли с высоты космического полета. Эти кадры показали большое практическое значение фотографирования из космоса для метеорологии, экономики и обороны страны.

Кроме того, им впервые было испытано ручное управление космическим кораблем, улучшены мировые рекорды дальности космического полета (более чем в 17 раз) и продолжительности космического полета (более чем в 14 раз).

Герман Степанович Титов стал самым молодым космонавтом планеты, побывавшим в космосе, установив тем самым рекорд Гиннеса. В день полета ему исполнилось 25 лет 10 месяцев и 25 дней.



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