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07.08.2020 (20:00)

День железнодорожных войск отмечается в трех соединениях Западного военного округа

Военнослужащие соединений железнодорожных войск Западного военного округа, дислоцированных в Ярославской, Смоленской и Рязанской областях отпраздновали профессиональный праздник – День железнодорожных войск.

В торжественных мероприятиях приняли участие военнослужащие срочной и контрактной службы, гражданский персонал, а также ветераны железнодорожных войск.

6 августа отмечается 169-я годовщина со дня основания железнодорожных войск. Они ведут отсчет своей истории с 6 августа 1851 г., когда император Николай I утвердил Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги, в соответствии с которым были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железной дороги — 14 отдельных военно-рабочих, 2 кондукторские и 1 телеграфическая роты.

История железнодорожных войск неразрывно связана с историей Российского государства, его Вооружённых Сил, железнодорожного транспорта России. Все эти годы военные железнодорожники вносили и вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие её транспортной инфраструктуры.

Пресс-служба Западного военного округа
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