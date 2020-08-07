07.08.2020 (19:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по противопожарной подготовке

В военном городке Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по противопожарной подготовке.

По замыслу занятия, в солдатском общежитие произошло условное возгорание легко воспламеняемых предметов. При обнаружении суточным нарядом очага возгорания военнослужащие вызвали пожарные команды и предприняли первичные действия по недопущению распространения пламени.

При поступлении сигнала, пожарные расчёты отработали подъем по тревоге и выехали к месту чрезвычайной ситуации. По прибытию на место условного происшествия пожарные расчеты отработали норматив по боевому развертыванию пожарной техники.

Особое внимание уделялось действиям суточного наряда по недопущению распространения пламени к оружейным комнатам.

По итогам тренировки пожарные команды справились с поставленными задачами в установленный временной показатель. Противопожарная тренировка носила плановый характер.



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