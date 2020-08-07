07.08.2020 (19:15)

В Ленинградской области медики общевойсковой армии ЗВО в ходе учения спасли более ста условно пострадавших сослуживцев

Военнослужащие медицинских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной Ленинградской области, в рамках тактико-специального учения оказали первую медицинскую доврачебную помощь условно пострадавшим от применения противником отравляющих веществ сослуживцам.

В рамках проводимых мероприятий медики совершенствовали навыки в определении степени отравления военнослужащих, проведении искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца в условиях ведения противником непрерывного огня из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Кроме того, медики выполнили нормативы по наложению кровоостанавливающих жгутов, шин и сдавливающих повязок, эвакуацию пострадавших из условно подбитой техники.

При оценке военнослужащих учитывались не только временные показатели, но и качество выполнения тех или иных нормативов в зависимости от складывающейся учебно-боевой обстановки.

В проведении тактико-специального учения было задействовано более 150 военнослужащих медицинских и общевойсковых подразделений армии и около 20 единиц военной и специальной техники.



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