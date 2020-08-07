07.08.2020 (19:00)

В Астраханской области военнослужащие общевойсковой армии ЗВО приступили к слаживанию зенитных батарей

Военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к первому этапу слаживания подразделений перед выполнением упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения на полигоне Капустин ЯР.

В течение недели военнослужащие зенитных батарей отработают задачи по выдвижению в заданные районы, оборудованию и маскировке позиций, тактической, технической и специальной подготовкам, уничтожению воздушных целей и выводу техники из под ответного удара условного противника. Задачи будут выполняться в различное время суток, на позиции и сходу.

Кроме того, с военнослужащими будут проведены теоретические занятия по технического обслуживания и переводу вооружения зенитных комплексов из походного положения в боевое, основам и правилам стрельбы, ведению наземной и воздушной разведки.

Военнослужащие зенитно-ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области, ежедневно выполняют задачи по охране воздушного пространства над Санкт-Петербургом и в приграничных районах северо-запада России.



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