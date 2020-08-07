07.08.2020 (18:45)

Более 400 тысяч проездных билетов «Единый» и карт «Тройка» изготовлены с нанесением символики форума «АРМИЯ»

Уникальный тираж билетов для проезда на общественном транспорте изготовлен к Международному военно-техническому форуму «АРМИЯ-2020», который пройдет в августе в подмосковном Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

400 тысяч проездных билетов «Единый» и 10 тысяч карт «Тройка» с нанесением стилизованной символики форума «АРМИЯ-2020» поступили на реализацию в кассы и автоматы по продаже билетов московского метрополитена.

Лимитированные серии карты «Тройка» и билета «Единый» сохранили полную функциональность традиционных билетов, включая возможность пользоваться общественным транспортом Москвы и Подмосковья, в том числе по пути в Парк «Патриот» и обратно.

На макете билета «Единый» нанесен QR-код с переадресацией на официальный сайт форума, где можно будет найти необходимую информацию о программе мероприятий, транспортной логистике, основных сервисах и услугах, предлагаемых гостям и участникам.

Лимитированные серии карты «Тройка» уже вызвали живой интерес среди коллекционеров билетной атрибутики общественного транспорта, а также у профессионального сообщества, которое шестой год подряд участвует в мероприятиях форумов «АРМИЯ».

Проект реализуется при содействии ГУП «Московский метрополитен» по инициативе официального представителя организатора форума – Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России.



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