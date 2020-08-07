07.08.2020 (18:15)

Командующий ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев оценил ход боевой подготовки в воинских частях общевойсковой армии округа

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев в рамках рабочей поездки в войска округа проинспектировал ход боевой подготовки и развитие инфраструктуры соединений и воинских частей гвардейской общевойсковой армии, дислоцированных в Смоленской, Брянской, Воронежской, Белгородской и Курской областях.

Инфраструктура для соединения возводилась с нулевого цикла с применением современных технологий строительства, многие из которых впервые применены для обустройства военных городков.

В ходе рабочей поездки командующий войсками округа на полигонах проверит мероприятия боевой подготовки воинских частей и подразделений Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий.

Учебные полигоны соединений оборудованы инновационными системами управления боевой подготовкой. Учения и тренировки проходят на стрельбищах, оснащенных дистанционным управлением мишенями, что позволяет моделировать реальные боевые ситуации и динамичные сценарии общевойскового боя в условиях лесополосы, открытой местности, городских улиц и районов.

Комиссия штаба Западного военного округа также проинспектирует занятия младших специалистов на новых объектах учебно-материальной базы полигона «Северный» и «Криница», в том числе оборудование современных учебных и спортивных городков, парков боевых машин нового образца.



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