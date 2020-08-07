07.08.2020 (18:30)

В Барнаульском ракетном соединении пройдет конкурс «Стратегическое многоборье»

В Барнаульском ракетном соединении (Алтайский край) пройдет этап конкурса на лучший расчет подготовки и пуска РВСН «Стратегическое многоборье».

Стратегические ракетчики выведут на полевые позиции подвижный ракетный комплекс «Ярс». На полевой позиции расчеты развернут ракетный комплекс и проведут мероприятия по маскировке и приведению агрегатов

в боевую готовность.

Этот вид военно-технических соревнований носит не только спортивный характер, но и направлен на повышение профессиональной подготовки подразделений, оснащенных мобильными ракетными комплексами.

Кроме того, в ходе состязаний конкурсанты продемонстрируют свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.



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