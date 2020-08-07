07.08.2020 (18:00)

Около 2000 новобранцев в воинских частях и соединениях РВСН примут Военную присягу

В соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения от Ивановской до Иркутской областей пройдут торжественные церемонии приведения к Военной присяге около 2000 новобранцев, призванных на военную службу весной текущего года.

После прибытия в соединения и воинские части РВСН, пройдя двухнедельный карантин, новобранцы освоили курс общевойсковой подготовки.

В общевойсковую подготовку входили занятия по тактической, инженерной, медицинской подготовке, РХБ защите, и другим направлениям военного дела включая стрельбу из автомата.

В церемонии примут участие командиры воинских частей и соединений РВСН, ветераны и представители общественных организаций.

Кроме того, коллективы художественной самодеятельности дивизий выступят перед военнослужащими с концертными программами и поздравлениями.

В ходе весеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части РВСН прибыло более 7500 человек молодого пополнения.



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