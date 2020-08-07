07.08.2020 (17:00)

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Средиземное море

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, вошёл в Средиземное море. Сегодня ночью он прошёл пролив Гибралтар. Корабль держит курс в восточном направлении.

В ближайшее время североморцы встретятся с танкером «Иван Бубнов» и проведут пополнение запасов топлива и воды.

На следующей неделе экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершит деловой заход в одну из стран средиземноморского региона. Всего по плану дальнего похода подобных заходов должно быть несколько.

В Средиземном море корабль будет действовать в течение нескольких месяцев. Основные задачи дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» - это демонстрация Андреевского флага ВМФ России и обеспечение военно-морского присутствия. Также экипаж будет обеспечивать безопасность гражданского судоходства в соответствии с нормами международного морского права.

Плавание БПК «Вице-адмирал Кулаков», который является одним из самых «ходовых» кораблей Северного флота началось полтора месяца назад. Его экипаж принял участие в Главном военно-морском параде в акватории Финского залива и отработал отдельные эпизоды межфлотских учении на Балтике с кораблями Балтийского флота.

С выхода из главной базы Северного флота моряки БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошли более 11 тысяч морских миль.

Старший на походе – начальник штаба соединения противолодочных кораблей капитан 1 ранга Станислав Варик.

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