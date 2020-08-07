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07.08.2020 (16:00)

Лётчики-истребители Северного флота отработали ведение воздушного боя в небе Заполярья

Сегодня во всех истребительных эскадрильях и авиаполках объединения ВВС и ПВО Северного флота были проведены плановые учебно-тренировочные полёты. В них приняли участие лётчики на корабельных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ, Су-33, а также на истребителях-перехватчиках МиГ-31. Полёты осуществлялись с аэродромов базирования в Мурманской области.

В общей сложности в полётах было задействовано 12 экипажей. Они отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника.

Полёты проходили над Кольским полуостровом и над акваторией Баренцева моря.

Полётные задания лётчики-истребители отработали одиночно и в группе. При этом особое внимание было уделено совершенствованию взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Морская авиация
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