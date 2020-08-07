07.08.2020 (15:00)

В Калининграде прошла церемония гашения почтового блока «300 лет победе русского флота в Гренгамском сражении»

Сегодня в Историко-художественном музее Калининград с участием представителей командования Балтийского флота прошла церемония специального гашения почтового блока, посвященного.

В церемонии специального гашения почтового блока, посвященного трехсотлетней годовщине победе русского флота в последнем крупном сражении Северной войны, приняли участие: заместитель командующего Балтийским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Сергей Поляков, представители правительства Калининградской области и директор УФПС Калининградской области – филиала ФГУП «Почта России» Сергей Аронов.

Для гашения почтового блока был изготовлен памятный штемпель одного дня. На штемпеле выгравирована надпись «300 лет победе русского флота в Гренгамском сражении». Сам почтовый блок украшен фрагментом картины «Гренгамское сражение 27 июля 1720 года» (дата по старому стилю) кисти русского художника-мариниста Алексея Петровича Боголюбова.

Город Калининград стал одним из трех городов Российской Федерации (г. Москва и г. Санкт-Петербург), в которых состоялись мероприятия гашения исторической марки.

Справочно:

Марка «300 лет победе русского флота в Гренгамском сражении» выпущена в виде почтового блока. На блоке изображен фрагмент картины «Гренгамское сражение 27 июля 1720 года» (дата по старому стилю) кисти русского художника-мариниста Алексея Петровича Боголюбова. Картина была написана им в 1866 году и сейчас находится в Государственном русском музее. Размер блока марки составляет 80 мм х 60 мм, размер самой марки в блоке - 50мм Х 37мм. Номинал памятной марки – 100 рублей. Почтовый блок отпечатан на мелованной бумаге офсетным способом с использованием голубой метализированной пасты и защитного комплекса. Из общего тиража 30 000 штук в УФПС Калининградской области Калининградской области поступило всего 200 штук.

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