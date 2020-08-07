07.08.2020 (14:30)

Военные саперы проверят на наличие взрывоопасных предметов территорию Ново-Иерусалимского монастыря

Территорию размером более 40 га проверят на наличие взрывоопасных предметов военные саперы в ходе сплошной очистки местности комплекса Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

К работам привлекаются 15 специалистов межведомственного учебного центра инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, в числе которых 6 водолазов с современной водолазной станцией ПРСВ-М для проведения работ в акватории озер, находящихся на территории монастырского комплекса.

В настоящий момент обследовано более 19 гектаров и обнаружено 5 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны: минометные мины калибра 50 и 82 мм, а также граната РГД-33. После обнаружения взрывоопасные находки были вывезены с территории монастыря для последующего уничтожения.

Работы планируется закончить к концу августа.

Справочно:

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, расположенный в г. Истра (Московская обл.), является объектом культурного наследия федерального значения. Архитектурный ансамбль монастыря входит в золотой фонд русского зодчества.

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