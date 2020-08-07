07.08.2020 (14:00)
Саперы ЮВО уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Ростовской области
Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, уничтожили боеприпас, найденный в городе Волгодонске Ростовской области.
Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат г. Волгодонск.
Снаряд был обнаружен сантехниками при выполнении работ в подвале жилого дома на улице Степной. Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как 82-мм артиллерийская мина времен Великой Отечественной войны. Снаряд оказался без взрывчатого вещества и взрывателя и не представлял угрозы для жителей дома.
Саперы с применением штатных средств защиты извлекли мину и транспортировали боеприпас на полигон в Ростовской области для уничтожения.
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