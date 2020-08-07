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07.08.2020 (14:00)

Саперы ЮВО уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Ростовской области

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, уничтожили боеприпас, найденный в городе Волгодонске Ростовской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат г. Волгодонск.

Снаряд был обнаружен сантехниками при выполнении работ в подвале жилого дома на улице Степной. Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как 82-мм артиллерийская мина времен Великой Отечественной войны. Снаряд оказался без взрывчатого вещества и взрывателя и не представлял угрозы для жителей дома.

Саперы с применением штатных средств защиты извлекли мину и транспортировали боеприпас на полигон в Ростовской области для уничтожения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Южный военный округ , Разминирование
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