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07.08.2020 (13:45)

Мотострелковые и артиллерийские подразделения российской военной базы в Абхазии совершили 400-километровый марш на полигон в Краснодарский край

Фото Видео

Мотострелковые и артиллерийские подразделения российской военной базы в Абхазии, совершили 400-километровый марш в составе механизированной колонны из Абхазии на полигон Молькино в Краснодарском крае.

В ходе марша в район выполнения учебно-боевых задач военнослужащие отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам и защиту от средств воздушного нападения условного противника.

В течение месяца опытные инструкторы будут проводить для личного состава базы тактико-специальные занятия по предметам боевой подготовке и стрелковому делу. Также военнослужащие ЮВО выполнят задачи по противодействию группам условного противника в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.

Колонна техники, состоящая более чем из 50 единиц военной техники, в том числе новейших БТР-82М, реактивных систем залпового огня «Град» и автомобилей «Тигр» пересекла российско-абхазскую границу, преодолела горный участок местности.

В ходе марша колонну военной техники сопровождала военная автоинспекция на автомобилях, оборудованных спецсигналами.

К полевому выходу привлечено более 1 тыс. военнослужащих базы ЮВО, задействовано около 200 единиц специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Артиллерия , Южный военный округ , Абхазия
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