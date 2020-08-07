07.08.2020 (13:30)

Учения с участием более 7 тыс. военнослужащих ЦВО завершились в шести регионах РФ

Специальные учения по видам всестороннего обеспечения с участием более 7 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) завершились на полигонах Алтайского края, Свердловской, Самарской, Кемеровской, Оренбургской и Новосибирской областей.

В ходе учений, ставших подготовительным этапом к маневрам общевойсковых армии ЦВО, которые пройдут в середине августа, подразделения видов и родов войск военного округа отработали вопросы материально-технического обеспечения, прикрытия и оперативно-тактической маскировки, а также организации систем управления и связи в различных видах обстановки. Специалисты подразделений разведки, радиационной, химической и биологической защиты, РЭБ и военной полиции обеспечили охрану, прикрытие перегруппировки войск на местности, параллельно отработав внезапные вводные, усложнявшие условия выполнения учебно-боевых задач.

Опыт проведенных учений позволит заблаговременно на едином оперативном фоне развернуть систему управления и всестороннего обеспечения группировок войск, привлекаемых к двустороннему учению 41-й и 2–й гвардейской общевойсковых армии ЦВО.

Всего к учениям привлекалось более 7 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.

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