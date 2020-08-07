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07.08.2020 (13:15)

Вертолетчики выполнили ночные учебно-тренировочные полеты на предельно малых высотах в Новосибирской области

Летчики авиационного полка Центрального военного округа отработали ночные учебно-тренировочные полеты на многоцелевых вертолетах Ми-8АМТШ-В «Терминатор» на предельно малых высотах с использованием приборов ночного видения.

В ходе ночных учебно-тренировочных полетов офицеры отработали полеты на предельно малых высотах и выполнили задачу по посадке вертолетов на неподготовленные площадки в ночное время с использованием навигационных приборов.

При выполнении поставленных задач летчики использовали очки ночного видения ГЕО-ОНВ-1, при отсутствии внешних сигналов и внутреннего освещения как демаскирующих факторов.

Полеты на малых высотах позволяют максимально скрыть боевые машины от огня противника, использовать естественные укрытия местности и наиболее эффективно задействовать армейскую авиацию для противодействия противнику.

В учебно-тренировочных полетах транспортной авиации были задействованы более 10 вертолетов Ми-8АМТШ-В, а также около 50 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава.

Отдельный вертолетный полк входит в состав 14-й армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха. А также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Вертолеты , Центральный военный округ , ВВС , Боевая подготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
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