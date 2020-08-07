07.08.2020 (13:00)

Летчики Балтийского флота выполнили плановые ракетные стрельбы и бомбометания в Калининградской области

Экипажи вертолетов морской авиации Балтийского флота приступили к плановым практическим действиям в рамках летней боевой учебы.

В ходе плановых полетов экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота осуществили боевое применение по мишеням на одном из авиационных полигонов в Калининградской области.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов были разыграны тактические эпизоды по отработке задач по предназначению – огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки.

Во время вылетов экипажи произвели пуски неуправляемыми авиационными ракетами, сбросили авиационные бомбы П-50Т, произвели стрельбу из авиационных пушек. Кроме этого, экипажи морской авиации отработали элементы маневрирования во время захода на цели в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняли как в дневное, так и в ночное время. Осуществлено около 20 вылетов на учебно-боевое применение. Всего полетах с боевым применением задействовано более 10 вертолетов различных модификаций, а также свыше 200 военнослужащих авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

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