07.08.2020 (12:45)

Командующий Балтийским флотом представил личному составу нового командира армейского корпуса

Сегодня командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов представил личному составу армейского корпуса нового командира – генерал-майора Андрея Рузинского и вручил ему штандарт командира армейского корпуса. Мероприятие состоялось в штабе флотского объединения в г.Гусеве Калининградской области.

Прежний командир армейского корпуса флота генерал-лейтенант Юрий Яровицкий был назначен на другую должность.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов отметил большой вклад первого командира корпуса генерал-лейтенанта Юрия Яровицкого, которому пришлось формировать корпус, поблагодарив его за совместную работу. Адмирал Александр Носатов также выразил уверенность в том, что большой опыт нового командира поможет решать поставленные перед корпусом задачи.

Генерал-майор Рузинский Андрей Юрьевич родился 24 октября 1970 года в городе Тула. На службе в Вооруженных Силах с 1988 года. В 1992 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 2002 году Общевойсковую академию ВС РФ, в 2011 году Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Проходил службу на должностях от командира взвода до командира дивизии. До назначения на должность командира армейского корпуса БФ был заместителем командующего гвардейской танковой армией Западного военного округа.

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